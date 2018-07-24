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Адыгея попросит федеральный центр построить развязку у поселка Энем

Экономика

Развязка и наземный пешеходный переход решат вопрос безопасного сообщения двух частей поселка, разделенного автотрассой и железной дорогой

Адыгея попросит федеральный центр построить развязку у поселка Энем
Иллюстрация: Пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Майкоп, 24 июля 2018, 12:30 — REGNUM  Поселок Энем в Республике Адыгея уже в ближайшее время получит новую большую школу, здесь обещают благоустроить дворы и общественные территории, решить вопрос с автотранспортной инфраструктурой. Поручения по развитию поселка Энем дал на совещании глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Глава Адыгеи отметил, что органы власти прилагают серьезные усилия для решения всего комплекса вопросов развития Энема, в том числе принимают активное участие в ряде федеральных госпрограмм на условиях софинансирования. Глава Энемского городского поселения Хизир Хотко поблагодарил главу республики за внимание и поддержку в решении важных задач муниципалитета.

«Энем входит в число активно развивающихся населенных пунктов Адыгеи. За последнее время нам удалось достичь хороших результатов по формированию комфортной городской среды в поселке, однако впереди — еще много серьёзных задач. Точкой роста является географическое положение Энема. Это преимущество нужно правильно использовать», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Уже в этом году началось строительство школы на 1100 мест, по плану идет возведение ФОКа, намечено выделить дополнительные помещения для занятий спортом. В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в поселке планируется благоустроить дворовые и общественные территории. В процессе решения находятся вопросы развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

На совещании отмечалось, что приоритетной задачей для развития поселка является дальнейшая реконструкция федерального участка трассы по направлению Краснодар — Новороссийск: с инициативой строительства транспортной развязки и надземного пешеходного перехода правительство региона намерено обратиться в федеральный центр. В случае строительства этих объектов две части поселка, разъединенные федеральной трассой и железной дорогой, получат безопасное сообщение.

Глава Адыгеи также поручил администрации Энема навести порядок в работе придорожного сервиса, актуализировать проекты по строительству очистных сооружений, планированию работы по сбору и вывозу ТКО через регионального оператора. При благоустройстве поселения рекомендовано активнее привлекать население к субботникам, наведению санитарного порядка территорий. Мурат Кумпилов обратил внимание на важность перспективного планирования, принятия правильных стратегических решений с учетом дальнейшего развития Энема.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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