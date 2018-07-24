Омские власти опровергли информацию о сокращениях на заводе им. Баранова

Омск, , 12:29 — REGNUM Минпром Омской области прокомментировал информацию о массовом сокращении работников на заводе им. Баранова (филиал НПЦ «Салют»), появившуюся сегодня, 24 июля, в интернете.

«Информация о массовом сокращении на заводе им. Баранова, распространённая в сети, не подтверждается. Производственная программа предприятия не корректируется. Соответственно, ни о каком массовом высвобождении работников предприятия речи не ведётся», — говорится в сообщении минпрома, которое приводит пресс-служба правительства Омской области.

По информации министерства, предприятие по итогам шести месяцев текущего года «показывает положительную динамику». Уточняется, что среднесписочная численность работников предприятия выросла на 2%. Рост объёмов производства продукции также составил 2%.

Напомним, информация о скорых сокращениях на заводе им. Баранова распространилась 24 июля в интернете. Анонимные группы, ссылаясь на «инсайдеров с завода», сообщали, что работников начнут массово увольнять после Нового года.

Добавим, «Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова», основанное в 1916 году, является одним из старейших и крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей в России. За годы работы предприятие освоило и выпустило 25 типов двигателей (по материалам пресс-службы завода им. Баранова). Численность работников не уточняется, однако, по данным из открытых источников, по состоянию на 2005 год на предприятии трудились порядка 1 тысячи человек.