Премьер-министр Украины: Мы продадим тысячи малых гособъектов

Киев, , 12:08 — REGNUM Малая приватизация на Украине уже стартовала, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 24 июля УНИАН.

По его словам, вся малая приватизация пройдет через электронную торговую площадку ProZorro. Гройсман отметил, что уже первые 18 лотов объявлены на аукционе, однако позже правительство выведет тысячи организаций на продажу.

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«Пусть продажи начинаются с первых 18 лотов. Потом их будут тысячи», — сказал Гройсман.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 предприятий, которые будут проданы в ходе малой приватизации в 2018 году. Правительство надеется выручить с продажи гособъектов от 1,5 до 1,7 млрд гривен (от 57 до 64 млн долларов).

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