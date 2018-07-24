Китайские компании заинтересованы в содействии развитию Алеппо

Дамаск, , 12:10 — REGNUM Представители китайского бизнеса заявили о своей заинтересованности в восстановлении и развитии предприятий сирийской провинции Алеппо, сообщает агентство Prensa Latina 24 июля.

Во время встречи с китайскими предпринимателями глава филиала профсоюза строительных подрядчиков Алеппо Мадж Эддин Ходжа подчеркнул, что Сирия нуждается в содействии Китая и других стран для национального возрождения. Готовность к сотрудничеству в сфере строительства жилья, энергетики и инфраструктуры выразили китайские компании Hafi Smart, Swan и другие.

В 2017 году китайское правительство подписало соглашение с Дамаском о предоставлении Сирии гуманитарной помощи на сумму более $40 млн. Также Китай с ноября отправил в провинцию Латакия около 5 тыс. тонн риса.