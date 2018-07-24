Антимонопольная служба РФ не может бороться с картелями всерьёз – Делягин

Москва, , 12:54 — REGNUM Российская антимонопольная служба поражена в правах совершенно чудовищным образом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова замглавы ФАС Андрея Цыганова, признавшегося, что совокупный ущерб от картельных сговоров в России может достигать 2% от ВВП.

«Картельный сговор — это одно из проявлений злоупотребления монопольным положением, — заметил Делягин. — Это злоупотребление — естественное следствие экономического развития, как и само монопольное положение. Конкурирующие предприниматели вынужденно укрупняются, чтобы успешнее бороться друг с другом, и здесь всё зависит от государства».

Как подчеркнул Делягин, государство должно противодействовать произволу монополий и предотвращать картельные сговоры, но российские либералы считают, что свобода злоупотребления монопольным положением есть главная свобода предпринимательства.

«Именно поэтому у антимонопольной службы в РФ практически нет реальных полномочий, — констатировал экономист. — Если вы посмотрите на полномочия антимонопольных служб, скажем, Германии, у вас возникнет ощущение, что это КГБ. В США бизнесмены, возглавляющие конкурирующие компании, жаловались, что не могут встретиться и поиграть в теннис, потому что любое общение руководителей конкурирующих компаний является предметом жесточайшего расследования».

В России, как считает Делягин, антимонопольная служба поражена в правах совершенно чудовищным образом.

«В Германии, если произошло резкое колебание цен на рынке, антимонопольная служба имеет право сначала вернуть цены на место, а уже потом расследовать, что это было, — обратил внимание экономист. — Если у антимонопольных служб большинства развитых стран мира есть подозрение в злоупотреблении монопольным положением, они имеют право получить всю информацию о структуре цены. И их решение обязательно к исполнению. У нас же антимонопольная служба не может и чихнуть, пока кто-то не достиг 30% рынка. Это несусветная глупость и кошмар».

При этом, как отметил Делягин, даже когда выявлено злоупотребление монопольным положением, ФАС не может выписывать штрафы, чувствительные для нарушителей.

«Если вспомнить, как представитель фирмы «Мираторг» под запись рассказывала о том, что накрутка в торговых сетях составляет 235%, то в общем масштабы явления становятся понятны, — добавил Делягин. — И это чудовищная проблема и главный тормоз развития экономики, на фоне которого незащищённость права собственности — это детский лепет».

Подытоживая, Делягин констатировал, что пока либералам принадлежит социально-экономическая власть в стране, они не будут проводить никакой другой политики.

«Для них главная свобода предпринимательства и вообще главная экономическая свобода — это свобода злоупотребления монопольным положением, — подчеркнул экономист. — Антимонопольную службу откровенно жалко, она находится в уязвимом положении, на неё валятся все шишки. Всё, что она может, это убирать непристойные изображения на рекламных щитах в публичных местах».

Напомним, что 24 июня замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что совокупный ущерб от картельных сговоров в России может достигать 2% от ВВП.

«Мы уже научились выявлять картельные сговоры, особенно сговоры на торгах, 85% картелей — это именно сговоры на торгах, — цитирует его «Интерфакс». — Это колоссальная проблема, которая стоит миллиардов рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям».

Кроме того, чиновник отметил, что наиболее чувствительные сферы, в которых чаще всего выявляются «факты картелизации экономики» — это строительство и прежде всего дорожное строительство, закупка лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ.

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