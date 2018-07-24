Акцизы на бензин, автомобили, табак и алкоголь разморозят в 2021 году

Москва, , 11:57 — REGNUM Закон, предполагающий ежегодную индексацию ставки акцизов на все подакцизные товары с 2021 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Норма о разморозке ставки акцизов содержится в законе о завершении проведения в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. Согласно нему, ставки акцизов в 2019—2020 не будут повышаться и останутся зафиксированными на уровне 2018 года. А начиная с 2021 года они будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. По предположению правительства, расчетный уровень инфляции составит 4% — соответственно, ставка акцизов будет расти на этот уровень.

Индексация ставок коснется всех подакцизных товаров — табака, алкоголя и спирта, бензина и автомобилей. При этом правительство особо прописывает, что ставка акциза на прямогонный бензин будет устанавливается с учетом корректирующего коэффициента — так, она будет расти в течение шести лет, пропорционально снижению ставки таможенной пошлины на нефть.

Кроме того, подакцизным также станет нефтяное сырье — ставка акцизов будет зависеть от региональных особенностей рынка продуктов нефтепереработки. Кроме того, с 2019 года акцизы также будут взиматься за темное судовое топливо. При этом до конца 2021 года ставка акциза будет нулевой, а с 2022 года составит 1 тыс. рублей за тонну.

В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, правительство предлагало сделать подакцизными также кальянные смеси, объясняя это тем, что импортеры зачастую маскируют под них кальянный табак и не платят акцизы. Однако в ходе рассмотрения инициативы во втором чтении правительство отказалось от такого предложения.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума завершила налоговый маневр в нефтяной отрасли