Индонезия разрабатывает стратегические меры для развития промышленности

Джакарта, , 11:58 — REGNUM Министерство промышленности Индонезии разрабатывает стратегические меры для развития других отраслей промышленности, продолжая применять схему промышленных систем 4.0 в Индонезии, сообщает Antaranews.

Министр промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что в дорожной карте Индонезия 4.0 основной упор делается на пять приоритетных отраслей промышленности, но это не означает, что другие секторы будут забыты.

К основным отраслям относятся пищевая промышленность, автомобилестроение, электроника, химическая промышленность и текстильная.

Стратегические меры для развития промышленности включают в себя повторную оптимизацию цепочек поставок, создание общенациональной цифровой инфраструктуры, расширение возможностей промышленных человеческих ресурсов, особенно в области цифровой компетентности и предпринимательства, стимулирование инноваций посредством стимулов и оптимизацию регулирования в промышленном секторе.

Эти шаги дают возможность оживить производственный сектор и ускорить усилия страны по достижению стремления стать крупнейшей мировой экономикой в мире к 2030 году.

Экономический рост Индонезии в первом квартале 2018 года достиг 5,96%, а отрасль промышленности за этот период выросла на 5,03%.