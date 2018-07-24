Госдума зафиксировала льготную ставку страховых взносов в 30%

Москва, , 11:45 — REGNUM Закон, направленный на то, чтобы зафиксировать в РФ существующую ставку страховых взносов, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Так, ставка страховых взносов, которые работодатель уплачивает за каждого работника, будет и дальше составлять 30%. Сегодня общая ставка достигает 34% — по закону, 26% уходят в Пенсионный фонд, 5,9% — на обязательное медицинское страхование и 2,1% — на социальное страхование. Однако правительство каждый год продлевает действие льготы в 4%, которая снижает отчисления в ПФР до 22%. Таким образом, работодатели уплачивают страховые взносы по ставке 30%.

Однако, как отмечали в ходе рассмотрения законопроекта в правительстве, работодатели сегодня опасаются, что льгота может быть не продлена и тогда ставка страховых взносов достигнет 34%. Прописав в законе, что ставка зафиксирована на 30%, правительство рассчитывает успокоить работодателей.

Между тем, ко второму чтению правительство также прописало льготы — так, благотворительные и некоммерческие организации смогут уплачивать взносы по ставке в 20%, причем все они будут направлены в ПФР.