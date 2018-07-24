Смоленская область примет Всероссийский день льняного поля – 2018

Смоленск, , 11:41 — REGNUM Всероссийский День льняного поля — 2018 состоится 31 июля в деревне Проверженка Починковского района Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Организатором мероприятия выступит администрация Смоленской области при поддержке министерства сельского хозяйства и министерства промышленности России. В числе почетных гостей — первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов и заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Участие в Дне льняного поля примут представители научных селекционных центров не только из России, но и из Белоруссии, а также представители семеноводческих хозяйств, сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий. Свою продукцию представят компании по поставкам биопрепаратов, минеральных и органических удобрений, в числе участников также — кредитные учреждения. В общей сложности в мероприятии примут участие представители 23 регионов Российской Федерации.

В рамках деловой программы Всероссийского Дня льняного поля запланировано проведение совещаний, круглых столов, панельных дискуссий и стратегических сессий по развитию и государственной поддержке льняного комплекса Российской Федерации.

Участникам мероприятия продемонстрируют сортовые посевы льна-долгунца. Также состоится выставка современных агротехнологий, в рамках которой более 50 компаний представят образцы новейшего сельхозоборудования. В числе участников выставки, как российские, так и зарубежные производители техники: отечественные АО «Евротехника», АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», белорусские ОАО «Электромеханический завод», ОАО «Щучинский ремонтный завод», ОАО «БобруйскАгроМаш», французский Dehondt Technologies Developpement.