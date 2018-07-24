Перелеты в Крым, Калининград и ДФО не будут облагаться НДС

Москва, , 11:33 — REGNUM Закон о льготном налогообложении налогом на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиаперевозки в Крым, Калининград и на Дальний Восток Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Так, ставка НДС на такие перелеты до 2025 года составит 0%. По действующим сегодня нормам, такие льготы уже действовали в отношении перелетов в Крым и Калининград, но срок их действия истекал к 2019 году. Теперь льгота для этих регионов будет продлена на шесть лет.

Аналогичные нормы коснутся и перелетов на Дальний Восток — перелеты в этот регион также не будут облагаться НДС.