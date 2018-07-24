Госдума приняла закон об аресте имущества юрлиц

Москва, , 11:21 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон об аресте имущества юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Вводится новая мера обеспечения производства по делу об указанном правонарушении — арест имущества виновного юридического лица.

Аресту подлежит имущество компании, а в случае отсутствия такового — счета компании, общей стоимостью не превышающие максимальную сумму штрафа за правонарушение.

Решение о наложении ареста будет принимать суд на основании ходатайства прокурора. Осуществлять обеспечительные меры будут судебные приставы-исполнители. Вместе с тем юридическое лицо вправе обжаловать принятое решение.

«Предложенная обеспечительная мера позволит гарантировать неотвратимость наказания организаций, виновных в совершении подкупа должностных лиц. Такие деяния несут не только нарушение правовых норм, они разрушительно влияют на всю правовую систему государства, искажая нормальную деятельность государственных структур», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).