Госдума приняла закон о сроке давности для взыскания за коррупцию

Москва, , 11:17 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон о едином сроке давности для наказания за коррупционное преступление, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Устанавливается единый срок давности для применения взысканий за коррупционные правонарушения — не позднее трех лет со дня совершения правонарушения.

Закон разработан для унификации порядка привлечения государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний) и государственных внебюджетных фондов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения.