Ущерб от налоговых преступлений в Чувашии возрос вдвое – до 710 млн рублей

Чебоксары, , 11:15 — REGNUM В Чувашии в I полугодии ущерб от совершения налоговых преступлений превысил 710 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Возбуждено 20 дел, три из них прекращены в связи с возмещением ущерба, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

В январе — июне текущего года управлением заведено 20 уголовных дел о налоговых преступлениях. Уголовные дела возбуждались по материалам проверок, представленным налоговыми органами, МВД по Чувашии и УФСБ.

В первом полугодии 2018 года ущерб, причиненный бюджетной системе такими преступлениями, превысил 710 миллионов рублей, в аналогичном периоде прошлого года — около 388 млн рублей. Принятыми мерами в бюджет возвращено свыше 656 млн рублей (в I полугодии 2017 года — свыше 291 млн рублей). Кроме того, по таким уголовным делам наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью более 68 млн рублей.

В связи с полным возмещением причиненного бюджету России ущерба (по нереабилитирующему основанию) прекращено три уголовных дела.

«Фигуранты реализовали своё право погашения всей задолженности по налогам перед бюджетом, чтобы избежать более тяжких для себя уголовно-правовых последствий в виде назначения наказания и судимости», — отметил Олег Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Чувашии было направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора стройкомпании «СУОР», которого обвиняют в сокрытии 3 млн рублей налогов. Задолженность была погашена после возбуждения дела. Отметим, что в марте 2017 года в отношении директора данной компании было прекращено (но по нереабилитирующему основанию) уголовное дело по подозрению в неуплате около 140 млн рублей налогов. В ходе следствия ущерб был возмещен в полном объеме, включая штрафные санкции и пени — общая сумма выплат составила 161,7 млн рублей.

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Напомним, к подследственности СКР с 2011 года отнесены уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах, неисполнение обязанностей налогового агента, а также сокрытие денежных средств либо имущества организаций и предпринимателей, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов.