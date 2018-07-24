В Забайкалье объявили голодовку 60 шахтеров: СК ведет проверку

Чита, , 11:15 — REGNUM Доследственная проверка ведется в Тунгокоченском районе Забайкальского края по факту появления в СМИ сообщений о голодовке 60 шахтёров. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Голодовку объявили работники золотодобывающего предприятия «Урюмкан». Горняки утверждают, что им не платят зарплату.

Следователи выехали на место — в поселок Вершино-Дарасунский. Они опросят работников и руководителей предприятия, изучат бухгалтерские документы. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки и, при необходимости, бухгалтерской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, шахтёры на Дарасунском руднике объявили голодовку после того, как не дождались зарплаты за май, июнь и июль 2018 года. Задолженность доходит до 200 тыс. рублей.

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