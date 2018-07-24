Профсоюзы получат право совещательного голоса в управлении компаний

Москва, , 11:13 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об участии представителей профсоюзов в заседаниях коллегиального органа управления организации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Предусматривается возможность установления федеральными законами, учредительными документами организации, внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, коллективным договором, соглашениями права представителей работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса.

Решение об их назначении оформляется соответствующим протоколом, который направляется руководителю организации и в соответствующий коллегиальный орган управления организации.

В случае, если для участия в заседании коллегиального органа управления организации требуется наличие допуска к соответствующей тайне, указанные представители работников должны получить такой допуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.