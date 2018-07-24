В городах — участниках ЧМ-2018 продажи пива выросли на 14%

Москва, , 11:05 — REGNUM В одиннадцати городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу — 2018, продажи пива в июне выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Nielsen.

Исследование показало, что самый серьезный рост в июне (65%) произошел в сегменте безалкогольного пива. При этом за все первое полугодие был зафиксирован 8-процентный рост потребления пива, в то время как с января по июнь 2017 года на рынке наблюдалось снижение.

Наибольшее увеличение продаж пива было зафиксировано в Сочи (на 39%) и Волгограде (31%), а самой востребованной оказалась продукция марок Bud, Heineken и Zatecky Gus.

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