Ремонт школ и детских садов в Ростовской области обошёлся в 1 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM К началу учебного года в Ростовской области завершается капремонт 23 объектов — 16 школ, шести детских садов и одного учреждения дополнительного образования. На эти цели из региональной казны и федерального бюджета было выделено свыше 1 млрд рублей, проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве.

Вместе с тем за счёт средств резервного фонда более 46 млн рублей понадобилось для того, чтобы отремонтировать семь объектов, около 1,8 млн рублей — на приобретение модульных санитарных узлов для шести школ Азовского, Каменского, Кашарского и Миллеровского районов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону выросло количество школьников. 1 сентября за парты сядет 100 тыс. 551 школьник. Это на 1,2% больше, чем в 2017 году. Городские власти ставят задачу подготовить все общеобразовательные учреждения к приёму учеников до 15 августа.

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