Жители Украины начали массово продавать иностранную валюту

Киев, , 10:57 — REGNUM Жители Украины в июне продали иностранной валюты на $268,7 млн больше, чем купили, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в течение первого полугодия 2018 года жители Украины продали на $1,235 млрд больше, чем купили. Отмечается, что в 2017 году через банки украинские граждане продали на $2,139 млрд больше, чем купили.

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Напомним, ранее Нацбанк Украины в пятый раз за год поднял учетную ставку — до 17,5%. По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончаренко, это сделано для возвращения инфляции в целевой диапазон, однако повышение ставки также ведет к неустойчивости гривны, а, значит, к укреплению доллара.

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