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Российские потребители занимают по-крупному

Экономика

Во втором квартале выдано почти 390 тыс. займов, каждый из которых превышает 500 тыс. рублей

Москва, 24 июля 2018, 10:58 — REGNUM  В России растет спрос на крупные потребительские кредиты. Во втором квартале 2018 года доля превышающих 500 тыс. рублей займов увеличилась на 37%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Небольшие кредиты, напротив, становятся менее востребованными — количество займов менее 30 тыс. рублей сократилось на 31,1%. Крупные кредиты выданы в количестве 387,5 тыс.

Чаще всего жители России берут в долг, чтобы обустроить квартиры, оплатить образование или услуги фитнес-клубов. Текущие бытовые расходы потребители предпочитают покрывать своими силами, отмечают «Известия».

По мнению экспертов, тенденция говорит о росте финансовой грамотности населения и восстановлении российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 июня, задолженность российских граждан перед банками составила 13,49 трлн рублей. С начала 2018 года их долги выросли на 26%.

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Потребительское кредитование
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