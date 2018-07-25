Погода сошла с ума. Экстремальный 2018-й для российского агросектора

Москва, , 05:23 — REGNUM Резкие изменения погоды на территории РФ в 2018 году могут стать причиной серьезных проблем в сельском хозяйстве. Почему ситуация в российском агросекторе развивается по экстремальному сценарию, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Потери от засухи достигли уровня ЧП на территориях Чечни, Крыма, Волгоградской области, Республики Алтай и Калмыкии. В перечисленных регионах режим чрезвычайного положения уже объявлен официально. А вплотную к такой же ситуации подходят земледельческие хозяйства еще четырех областей: Астраханской и Ростовской, Самарской и Саратовской и части территории Ставропольского края. В итоге такое бедствие может привести к значительной потере урожая в 2018 году.

В то врем, как южные и центральные районы России страдают от засухи, северные регионы также не могут положиться на погодные условия, оказавшиеся в этом году подверженными необычно резким изменениям. Что можно сказать уже сейчас по первым результатам уборочной кампании в российских регионах и какова перспектива в сельском хозяйстве?

Узнайте подробности: То потоп, то засуха: экстремальная уборочная в России

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