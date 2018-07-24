Чувашия отдаст зерно на хранение до нового года за 5,4 млн рублей

Чебоксары, , 10:43 — REGNUM Продовольственное зерно республиканского материального резерва будет передано на хранение до нового года. Планируется передать 15,7 тонн, услуги оценены в 5,4 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является министерство сельского хозяйства Чувашии. В аукционе речь идёт об услугах по хранению продовольственного зерна республиканского материального резерва республики.

«Хранение продовольственного зерна республиканского материального резерва Чувашской Республики, достигаемого максимального значения в объеме 15 718,513 тонн в сутки, из них: продовольственная пшеница — 8 198,351 тонны, продовольственная рожь — 7 520,162 тонны. Суммарный объем хранения до окончания срока действия государственного контракта ориентировочно составляет 1 539 657,14 тонн», — говорится, в частности, в документе.

«В случае выявления фактов хищения, утраты зерна, а также его порчи или снижения качественных показателей (классности) исполнитель обязан незамедлительно провести инвентаризацию всего находящегося на хранении зерна материального резерва. При проведении инвентаризации качество зерна определяется по результатам независимой аккредитованной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору», — отмечается в техзадании.

Для организации количественно-качественной сохранности зерна заказчик имеет право проводить проверки перед закладкой зерна на хранение и в процессе его хранения. Зерно будет храниться до 31 декабря 2018 года.

Начальная стоимость контракта оценена 5 388 799 рублей 99 копеек. Средства будут выделены из республиканского бюджета Чувашии.