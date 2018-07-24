Нацбанк Украины упростил заключение сделок на валютном рынке

Киев, , 10:33 — REGNUM Украинским банкам будет проще совершать сделки на межбанковском валютном рынке, благодаря новы требованиям Национального банка Украины (НБУ), сообщает 24 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, банки теперь не будут подтверждать сделки через систему подтверждения соглашений, вместо этого финансовые учреждения смогут использовать такие системы, как SWIFT, ВаКли и другие. Также сделки не будут ограничены по времени и их можно будет заключать когда угодно. Сделки по купле-продаже гривневых кредитных ресурсов не нужно будет вообще регистрировать.

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Напомним, ранее на Украине приняли закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное вмешательство в деятельность НБУ и других государственных банков. Также закон вводит корпоративное управление в госбанках.

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