Вторник, 24 Июля 2018 года
11:32:46 МСК

Жириновский предложил создать новую ЧК

Экономика

«К возвращенным деньгам у нас относятся с подозрением»

Жириновский предложил создать новую ЧК
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 24 июля 2018, 10:15 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать ЧК для возвращения миллиардов в Россию.

«Мы предлагаем создать новую ЧК — Чрезвычайную комиссию, но с противоположным значением той ЧК, которую создали в свое время большевики. Новые ЧеКисты должны не «чикать», а помогать нашим бизнесменам безопасно для них переводить свои капиталы на родину», — отметил депутат Госдумы.

Он напомнил, что из России в разные годы были выведены миллиарды долларов, а теперь наши бизнесмены из-за давления на Западе хотят эти деньги вернуть на родину, но не могут — боятся уголовного преследования.

«К возвращенным деньгам у нас относятся с подозрением, сразу начинаются проверки правоохранительных органов. В итоге всё вроде бы располагает к этому, но мы сами мешаем», — указал Жириновский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деофшоризация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить