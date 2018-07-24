Менять бортовые устройства «Платон» предлагают раз в три года

Москва, , 10:07 — REGNUM Поправки о замене бортовых устройств системы «Платон» раз в три года предлагает ввести министерство транспорта России. Правительство готовит соответствующее постановление, следует из публикации на портале regulation.gov.ru.

Пользователи системы «Платон» обязаны контролировать срок службы бортовых устройств, считают в Минтрансе. Устройства, данные которых необходимы для расчета платы за проезд, рассчитаны на три года эксплуатации.

В бортовом устройстве находятся средства криптографической защиты информации. Они обеспечивают достоверность и некорректируемость передаваемых данных, однако по истечению трехлетнего срока достоверность данных окажется под вопросом, поясняют в министерстве.

В случае поддержки законопроекта заинтересованными ведомствами, он может вступить в силу осенью 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий отслеживание всех международных транзитных перевозок (железнодорожных и автомобильных) через территорию России на базе системы «Платон». Для этого будут применяться усовершенствованные электронные идентификаторы «ГЛОНАСС».

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