Kurier: Европа нуждается в идеях по борьбе с экономической мощью Китая

Вена, , 10:07 — REGNUM Редкая неделя проходит без того, чтобы китайская компания вышла на европейский рынок или купила европейское предприятие, пишет австрийская газета Kurier.

23 июля второй по величине китайский онлайн-магазин JD.com объявил о том, что намерен расширяться на территорию Европы и продавать свои товары там. Согласно стратегии, рынок должен быть открыть до конца года. В 2018 году китайская компания Alibaba хочет открыть своей офис в Германии и объявляет о создании логистических центров в Германии и Франции, а также об открытости к покупке других компаний.

Растущая экономическая мощь Китая и увеличение присутствия его компаний все чаще вызывают страх перед превосходством Пекина. Но насколько сильно Европа боится не просто быть превзойденной Китаем, но и находиться в экономической зависимости от него?

Генеральный директор стателитейной компании Voestalpine Вольфганг Эдер считает, что быстрое и позитивное развитие Китая в отдельных областях не гарантирует его глобального лидерства в бизнесе.

Китай силен в определенных областях и имеет большой внутренний рынок. Европе следует бороться с ним лучшими по качеству продуктами, идеями и концептами, а также более квалифицированным персоналом. «Европе нужно дистанцироваться от Китая с помощью более сложных технологий и более быстрого развития продуктов», — считает Эдер.

Его раздражает то, что Европа страдает от комплекса неполноценности, будучи лидером во многих областях. «Надо на этом основываться, а не жаловаться», — говорит Эдер. Ведь существует конкуренция не только с Китаем, но также и Россией, Украиной и Турцией — хотя и не такая динамичная.

«Я не боюсь Китая, я его уважаю», — говорит глава технологического концерна Miba Петер Миттербауэр.

В 1980 году доля Европы в мировой экономике составляла 30%, а Китая — 2%. Сегодня соотношение составляет 15% к 18%. К 2050 году доля Китая превысит 50%. Европе необходимо выступить согласованно. Китай не заинтересован в том, что нести свою культуру миру или расширяться иным образом, у него имеются иные сильные внутренние вызовы.

«Не стоит быть наивными, но и страх здесь неуместен», — считает Миттербауэр. Miba рассматривает рост как возможность, так как из-за растущего среднего класса существует высокий спрос на компоненты для автомобилей и транспорта в целом.

То, что сейчас происходит в Китае, можно проиллюстрировать деятельностью университетов, говорит представитель Siemens AG Юрген Брандерс. Там в очень короткий срок были подготовлены 2000 профессорских мест только в сфере искусственного интеллекта, а студенты были для этого «прокачаны».

"Существует опасность, что мы провалимся, если не будем действовать умнее», — говорит Брандес. Китайцы очень трудолюбивы, а Европу вытягивает креативность, которую может противопоставить старый континент. Политика должна обеспечивать поле для творчества, а не только распределять бюджет.

Валовый внутренний продукт Китая значительно вырос с 2000-х годов. В этом году он вырастет до €10,7 трлн, превысив ВВП еврозоны (€10,3 трлн).