Администрация главы Чувашии закупает три машины за 4,5 млн рублей

Чебоксары, , 09:40 — REGNUM Администрация главы Чувашии закупает новые легковые автомобили. 23 июля были размещены извещения о приобретении трёх машин, начальная цена каждой закупки составила 1,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Автобаза администрации главы Чувашской Республики». Планируется приобрести три легковых автомобиля — три чёрных седана, начальная цена каждого контракта — 1,5 млн рублей. Итого максимальная стоимость покупки трёх машин — 4,5 млн рублей.

«Оплата поставляемого товара осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики», — говорится в документе.

Согласно документам, легковые автомобили должны быть «новыми, изготовленным не ранее 2018 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений (царапин, вмятин и т.д.)». Закупаются машины мощностью двигателя до 185 лошадиных сил. Среди дополнительных требований — наличие климата-контроля, передних противотуманных фар (светодиодные), датчиков дождя, света и парковки, ясилителя экстренного торможения, системы помощи при подъёме по склону, подушек безопасности пассажира, боковых подушек безопасности, иммобилайзера, круиз-контроля, аудиосистемы CD/MP3.

Напомним, в 2012 году в Чувашии разразился скандал в связи с закупкой администрацией главы республики двух иномарок «Фольксваген Фаэтона», стартовая цена заявлена на уровне 8,3 млн рублей. Руководитель республики Михаил Игнатьев тогда заявил, что его служебная иномарка стоит более 7 млн рублей, но правительство отказалось от закупки машин аналогичного класса, решив «купить машины классом меньше, но два служебных автомобиля вместо одного».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года республиканским бюджетным учреждением «Автобаза администрации главы Чувашской Республики» было проведено три аукциона на поставку пяти легковых автомобилей. На закупку из регионального бюджета было выделено 6 млн рублей. По итогам торгов победителем аукционов признан официальный представитель компании «Тойота», предложившее наиболее низкую цену. По итогам закупок директора автобазы оштрафовали за нарушение законодательства о контрактной системе при закупке иномарок. По итогам рассмотрения трех административных дел он оштрафован на 58,1 тыс. рублей.

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