На Украине начали поиск альтернативных способов очистки воды

Киев, , 09:34 — REGNUM На Украине срочно рассмотрят альтернативные источники жидкого хлора и новые методы очистки воды, заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, сообщают 24 июля «Украинские новости».

По ее словам, «ДнепрАзот» является монополистом на Украине по производству жидкого хлора, который требуется для очистки воды. После того как «ДнепрАзот» остановил работу и поставил под угрозу обеспечение населения питьевой водой, в Ассоциации водоканалов Украины решили срочно искать другие источники жидкого хлора, в том числе за счет импорта. Также планируется использовать ученых для поиска альтернативных способов очистки воды.

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Напомним, ранее «ДнепрАзот» прекратил выработку жидкого хлора из-за высокой цены на газ. Позже предприятие согласилось продолжить производство, но уже при более высоких ценах на хлор.

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