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Оборот ремесленных изделий на фестивале искусств Бали достиг 14 млрд рупий

Экономика

Фестиваль искусств на Бали — это не только пространство для сохранения традиционной индонезийской культуры, но и способ улучшить национальную экономику

Денпасар, Индонезия, 24 июля 2018, 09:37 — REGNUM  Оборот различных изделий кустарного промысла, выставленных на 40-м фестивале искусств в Культурном парке Денпасара, который проходил с 23 июня по 21 июля 2018 года, превысил 14 млрд рупий, сообщает Antaranews.

На фестивале искусств были выставлены изделия из текстиля, дерева, кожи, металла, ротанга, бамбука и многое другое. Оборот кулинарных изделий достиг 647,77 млн рупий.

Фестиваль искусств на Бали — это не только пространство для сохранения традиционной индонезийской культуры, но и способ улучшить национальную экономику.

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Экономика Индонезии
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