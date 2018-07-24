Оборот ремесленных изделий на фестивале искусств Бали достиг 14 млрд рупий

Денпасар, Индонезия, , 09:37 — REGNUM Оборот различных изделий кустарного промысла, выставленных на 40-м фестивале искусств в Культурном парке Денпасара, который проходил с 23 июня по 21 июля 2018 года, превысил 14 млрд рупий, сообщает Antaranews.

На фестивале искусств были выставлены изделия из текстиля, дерева, кожи, металла, ротанга, бамбука и многое другое. Оборот кулинарных изделий достиг 647,77 млн рупий.

Фестиваль искусств на Бали — это не только пространство для сохранения традиционной индонезийской культуры, но и способ улучшить национальную экономику.