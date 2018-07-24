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До рекорда не дотянули: на Ставрополье собрали 8 млн тонн зерна

Экономика

Уборочные работы близятся к завершению

До рекорда не дотянули: на Ставрополье собрали 8 млн тонн зерна
Борис Кустодиев. Жатва. 1914

Ставрополь, 24 июля 2018, 09:17 — REGNUM  На Ставрополье завершается уборка зерновых. По данным на 23 июля в хозяйствах края убрано 2,12 миллиона гектаров или 98% всей уборочной площади зерновых, всего собрано восемь миллионов тонн зерна при средней урожайности 37,5 центнера с гектара, сообщили в пресс-службе правительства края.

На данный момент уборку уже завершили 15 районов края. В этом году в числе лидеров — Новоалександровский и Ипатовский городские округа, в каждом из которых собрано более 600 тыс. тонн зерна.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2017 году уборку зерновых в крае завершили в начале августа. Тогда аграрии сумели получить 9,3 млн тонн зерна, поставив новый рекорд.

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