ФАС проверит авиаперевозчиков из-за цен на ставропольских рейсах

Ставрополь, , 09:09 — REGNUM ФАС проверит авиаперевозчиков, работающих в Ставропольском крае, на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. С такой просьбой к заместителю Федеральной антимонопольной службы Андрею Цыганову, побывавшему 23 июля в Ставрополе, обратились региональные власти.

Как сообщает «СвоёТВ», региональные власти беспокоят слишком высокие цены на авиабилеты на ставропольских рейсах. Например, перелет в Москву и обратно может обойтись в 40 тысяч рублей — в эконом-классе. А рекорд в этом сегменте составил 69 тыс. рублей.

Андрей Цыганов пообещал изучить вопрос. Добавим, что 23 июля ФАС и правительство Ставропольского края подписали соглашение о развитии конкуренции.