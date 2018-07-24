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ФАС проверит авиаперевозчиков из-за цен на ставропольских рейсах

Экономика

С такой просьбой к замглавы ФАС обратились власти края

Ставрополь, 24 июля 2018, 09:09 — REGNUM  ФАС проверит авиаперевозчиков, работающих в Ставропольском крае, на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. С такой просьбой к заместителю Федеральной антимонопольной службы Андрею Цыганову, побывавшему 23 июля в Ставрополе, обратились региональные власти.

Как сообщает «СвоёТВ», региональные власти беспокоят слишком высокие цены на авиабилеты на ставропольских рейсах. Например, перелет в Москву и обратно может обойтись в 40 тысяч рублей — в эконом-классе. А рекорд в этом сегменте составил 69 тыс. рублей.

Андрей Цыганов пообещал изучить вопрос. Добавим, что 23 июля ФАС и правительство Ставропольского края подписали соглашение о развитии конкуренции.

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Динамика цен на пассажирские авиаперевозки
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