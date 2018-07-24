Венесуэлу предупредили об инфляции в 1 000 000%

Каракас, , 09:07 — REGNUM Инфляция в Венесуэле по итогам текущего года может достигнуть одного миллиона процентов. Об этом, как передает Nacional, сообщил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернер.

«Мы (МВФ) прогнозируем всплеск инфляции до 1 000 000% уже к концу 2018 г.», — сказал Вернер.

По его словам, ранее похожая ситуация в экономике наблюдалась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 г.

Вернер также добавил, что гиперинфляция вместе с коллапсом экономики в Венесуэле может привести к ухудшению снабжения населения и увеличению миграционных потоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля правительство Венесуэлы в очередной раз продлило декрет о чрезвычайном экономическом положении. Данный документ был издан в январе 2016 года президентом страны Николасом Мадуро. С тех пор его действие продлевалось 13 раз.

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