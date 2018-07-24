Для «Воронежтеплосети» подобрали концессионера

Воронеж, , 08:49 — REGNUM МКП «Воронежтеплосеть» — одно из самых проблемных муниципальных предприятий — может быть передано ПАО «Квадра» по концессионному соглашению на 15 лет. Соответствующее предложение поступило от инвестора. Об этом заявил врио зампредседателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов на совещании 23 июля.

По данным, которые привел Шабалатов, планируемая сумма инвестиций в теплосетевое хозяйство города составит 3,6 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос передачи в концессию убыточного МКП, который при этом обеспечивает теплом и горячей водой основную часть зданий областного центра (1850 жилых домов, 340 объектов социального назначения, более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы) обсуждается с 2014 года. В конце мая глава Воронежа Вадим Кстенин заявил, что городские власти рассчитывают передать «Воронежтеплосеть» в концессию уже в 2018 году. Ежегодную экономию бюджета в этом случае он оценил в 300−400 млн рублей.

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