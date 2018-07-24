Долю совладельца «Юлмарта» оценили в $67,16 млн

Лондон, , 08:47 — REGNUM Партнеры бизнесмена Михаила Васинкевича в онлайн-ретейлере «Юлмарт» — Дмитрий Костыгин и Август Мейер должны будут выкупить его долю в компании за $67,16 млн. Именно в такую сумму оценил стоимость пакета акций Васинкевича Лондонский международный третейский суд. При этом учитывалось мнение экспертов, которые представляли позиции сторон корпоративного спора.

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Такая оценка предполагает стоимость всей компании на уровне $174,4 млн.

«Я доволен, что суд прислушался к моим доводам и разобрался в том, что происходило в компании, — цитирует РБК слова совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича, который также выразил надежду на то, что «это решение поставит точку в затянувшемся акционерном споре».

Напомним, группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. В ведущего игрока российского рынка e-commerce «Юлмарт» превратился из обычного интернет-магазина электроники всего за восемь лет. По итогам 2015 года оборот компании составил 62,7 млрд рублей, она вошла в пятерку лидеров рейтинга крупнейших интернет-компаний по версии российского Forbes. В первом полугодии 2016 года его выручка выросла на 1,6%, достигнув 20,7 млрд руб. Однако препятствием для дальнейшего развития фирмы может стать конфликт между её акционерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин попал под уголовное преследование по подозрению в крупном мошенничестве в сфере кредитования — обмане Сбербанка на 1 млрд рублей. Подозреваемый был задержан и помещён под домашний арест.