Минфин Украины: мы конструктивно выпрашиваем деньги у МВФ

Киев, , 07:47 — REGNUM Киев и Международный валютный фонд (МВФ) ведут конструктивные переговоры по повышению цен на газ для населения, заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Елена Маркарова, сообщает 24 июля УНИАН.

По ее словам, для Украины ключевым вопросом является получение кредита от МВФ. В связи с этим министерство финансов Украины активно ведет переговоры с фондом о повышении цен на газ для населения и о бюджете страны. Маркарова считает, что переговоры проходят «конструктивно» и «хорошо».

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Напомним, ранее в МВФ заявили, что Украина не получит очередной транш до тех пор, пока не будет создан антикоррупционный суд и не будет установлена рыночная цена на газ для населения.

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