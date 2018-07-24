Индонезийское производство займет второе место в Юго-Восточном регионе

Джакарта, , 07:35 — REGNUM Индонезийское производство может сместить Малайзию и Таиланд, тем самым занять второе место в Юго-Восточном регионе после Сингапура, сообщает Antaranews.

До сих пор по уровню производительности Индонезия занимала четвертое место среди стран Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Изменения в индустриальную эпоху 4.0 следует ожидать при помощи положительных целей, которые по-прежнему должны быть в состоянии улучшить производительность и конкурентоспособность организации и всей нации в целом.

Достижение гармонии промышленных отношений между руководством и рабочей силой является одной из самых больших проблем в Индонезии, в основном связанной с требованием заработной платы и с другими моментами управления.

23 июня в Джакарте начался семинар на тему «Многонациональное исследование управления труда». Цель семинара — в течение четырех дней коллективно обсудить производственные отношения в разных странах, обменяться мнениями и опытом. В семинаре примут участие около 20 стран, в том числе члены Asian Productivity Center.