Большие торги: банк из Казани продаёт главное здание и лоты в пяти регионах

Казань, , 05:25 — REGNUM Обанкроченный осенью 2017 года банк «Спурт», пострадавший от участия в софинансировании провального проекта химической отрасли, аффилированного с экс-председателем правления Евгенией Даутовой, устраивает большую распродажу недвижимости, транспортных средств и банкоматов. Аукцион пройдёт 14 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего в списке — 64 лота, которые находятся в Татарии, Башкирии, Марий Эл, Москве, Новгородской области и Удмуртии. В список попал и центральный офис банка на улице Спартаковская, 2 в Казани. Здание площадью 3 215,7 кв. м и земельные участки общей площадью более 5,7 тыс. кв. м выставляются с имуществом из почти 300 позиций. Начальная стоимость этого сборного лота — 300 312 917 рублей. Нежилые здания и помещения планируется продать в Менделеевске, Нижнекамске, Москве, Волжске.

В городе Окуловка Новгородской области на продажу выставлен производственный комплекс, состоящий из двух складов, хозблока, мастерской, земельного участка общей площадью 31 236 кв. м. Начальная цена этого лота — 36 206 222,4 рубля.

В Волжске (Марий Эл) планируется реализовать производственный комплекс — три недостроенных нежилых здания, два достроенных здания и земельный участок общей площадью свыше 8 тыс. кв. м на улице Промбаза, 1. Начальная цена продажи — 64 556 000 рублей.

В список лотов попали квартиры и жилые дома в разных населённых пунктах, а также почти 40 автомобилей. Самый дорогой из них — это BMW X5 2012 года выпуска, за него планируют выручить 3 317 400 рублей.

Если на торгах 14 августа 2018 года лоты не будут реализованы, то на повторные торги 3 октября их выставят с начальной ниже на 10%.

Напомним, банк «Спурт», созданный в 1992 году для работы с малым и средним бизнесом, в конце июля 2017 года лишился лицензии. Среди причин плохого финансового состояния банка ЦБ РФ называл кредитование аффилированных с руководством «Спурта» компаний. В их числе — АО «Казанский завод синтетического каучука» и созданное на его базе АО «КЗСК-Силикон», где доля бывшего председателя правления Евгении Даутовой была существенной. Первое общество находится под наблюдением, второе — на этапе конкурсного производства и «Спурт» пытается взыскать с него хотя бы часть долгов.

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Осенью 2017 года банк был обанкрочен и на начало июня 2018 года установлены долги банка перед более 2,4 тыс. кредиторами на сумму свыше 12,091 млрд рублей. В отношении Даутовой возбуждено несколько уголовных дел. В их числе — злоупотребление полномочиями, фальсификация отчётности банка. До 6 октября 2018 года бывший председатель правления банка пробудет под домашним арестом.

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