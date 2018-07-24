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Инфляция – до миллиона процентов: МВФ сравнил Венесуэлу с Зимбабве

Экономика

Уже в этом году ожидается снижение ВВП Венесуэлы на 18%

Инфляция – до миллиона процентов: МВФ сравнил Венесуэлу с Зимбабве
Jonathan Alvarez C
Флаг Венесуэлы

Вашингтон, 24 июля 2018, 05:24 — REGNUM  Миллиона процентов может достичь инфляция в Венесуэле к концу года, сообщили в Международном валютном фонде.

В МВФ при этом сравнили состояние экономики Венесуэлы с Германией 1923 года. Кроме того, ситуация сопоставима с Зимбабве конца 2000-х годов.

По прогнозам МВФ, уже в этом году ожидается снижение ВВП Венесуэлы на 18%. Эксперты связывают эту тенденцию с падением нефтедобычи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первую декаду июля венесуэльское правительство снова продлило на 60 дней декрет о чрезвычайном экономическом положении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле продлено чрезвычайное экономическое положение

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