Миллион – за шестичасовой пиар: нижегородская администрация объявила торги

Нижний Новгород, , 04:52 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион на информационное освещение своей деятельности в телевизионном СМИ. Цена услуги, которая будет оплачена из городского бюджета, — 1 187 500 рублей, а торги пройдут 6 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В эту стоимость входит 38 телепрограмм по десять минут эфирного времени каждая. Вещание должно охватывать не только Нижний Новгород, но и в целом Нижегородскую область, в частности Арзамасский, Ветлужский, Выксунский, Краснобаковский, Лукояновский, Перевозский, Сергачский, Сеченовский, Шахунский районы.

«Услуги оказываются в период со дня заключения муниципального контракта по 25 декабря 2018 года. Дни и время выхода телепрограмм в эфир — среда, суббота в период с 17:00 часов до 20:30 часов по московскому времени», — отмечается в документации с уточнением, что цель услуги — «информационное освещение деятельности администрации», «доведение до всеобщего сведения социально значимой информации о работе администрации», включая «информирование населения о ходе исполнения федеральных, региональных и муниципальных программ, содействие эффективному решению задач в области развития образования, строительства жилья», «доведение до всеобщего сведения информации, разъясняющей причины и суть решений, принимаемых органами местного самоуправления».

19 передач являются оригиналами, а 19 — её повторами.

В июле 2017 года стоимость аналогичного тендера, но на 37 телепрограмм тем же хронометражем, составила 1 683 500 рублей. На участие была подана единственная заявка и контракт был подписан с ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания».

Напомним, после последних корректировок бюджет Нижнего Новгорода на 2018 года имеет следующие параметры: доходы — 32,5млрд рублей, расходы — 33,7 млрд рублей, дефицит — 1,19 млрд рублей.

Муниципальный долг столицы региона на 1 июля 2018 года составляет 9,77 млрд рублей. Из них 3,2 млрд рублей — кредиты кредитных организаций.