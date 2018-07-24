Дороги к месту Сабантуя в Казани: километр за 16,8 млн рублей

Казань, , 04:29 — REGNUM Из бюджета Татарии на ремонт подъездных автомобильных дорог и прилегающей территории к площадке проведения праздника «Сабантуй» у озера Лебяжье в Кировском районе Казани планируется потратить 94,548 млн рублей. Аукцион по подбору подрядчика намечен на 6 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ». Срок выполнения работ — до 15 ноября 2018 года. У участника аукциона должен быть опыт исполнения схожего контракта за последние три года при его стоимости не менее 20% от цены нынешнего лота.

Задача исполнителя — отремонтировать 5,618 км дорог. Таким образом, ремонт одного километра обойдётся бюджету республики более 16,8 млн рублей

«Ямочный ремонт, срезка существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона», — уточняются задачи в техзадании.

Напомним, в февральской редакции бюджета Татарии на 2018 год на государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014−2022 годы» заложено свыше 16,412 млрд рублей.