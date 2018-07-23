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ФНС выявила нарушения в работе магазина «Плеер.ру»

Экономика

Компания 23 июля сообщила о приостановке работы

Москва, 23 июля 2018, 23:59 — REGNUM  Федеральная налоговая служба России совместно с Федеральной службой безопасности выявили нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники», сообщает 23 июля пресс-служба ФНС.

Как уточняется, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что магазин «не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года».

По данным ФНС, полученная магазином выручка не фиксировалась в налоговой отчётности, и налоги с неё «не исчислялись и не уплачивались».

Сообщается, что в настоящее время в офисе компании проводятся обыски, интернет-сайт магазина не работает.

«Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается», — говорится в распространённом пресс-релизе.

В какой именно компании были выявлены нарушения, налоговая служба не уточняет. Между тем, по информации РИА «Новости», речь идёт о популярном магазине электроники «Плеер.ру». Ранее сегодня ритейлер сообщил на своем сайте официальном сайте о приостановке работы.

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Налоговые преступления
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