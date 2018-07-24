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Вверх, вниз и никуда: Индексы Уолл-стрит закончили день разнонаправленно

Экономика

Dow Jones незначительно снизился, S&P 500 и Nasdaq выросли

Нью-Йорк, США, 24 июля 2018, 00:07 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США закончили день разнонаправленно, 23 июля передает агентство Reuters.

К моменту закрытия торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones незначительно снизился, на 12,97 пунктов (0,05%), до 25 045,15 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 5,15 пунктов (0,18%), до 2806,98 пунктов. Nasdaq Composite вырос на 21,68 пункт (0,28%), до 7841,87 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов 23 июля на Уолл-стрит начался в «красной зоне» — инвесторы опасались начала «финансовой войны» между США и Китаем после очередных заявлений президента Дональда Трампа о китайском юане.

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