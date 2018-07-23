Мордовия нарастила промпроизводство на 14,5%

Саранск, , 22:56 — REGNUM Промышленное производство в Мордовии по итогам января-июня увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Рост зафиксирован во всех наблюдаемых отраслях. Так, на 9,8% увеличилась добыча полезных ископаемых, на 10,6% — показатель деятельности обрабатывающих производств, на 12,2% — в сфере обеспечения паром, газом и электроэнергией и в 2,7 раза выросло производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

При этом выполнено работ и услуг по полному кругу организаций собственными силами на сумму 91,914 млрд рублей за первое полугодие, в стоимостном выражении рост составил 16,2%.

По данным ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций республики без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений составил 2,172 млрд рублей. 219 организаций получили прибыль в размере 4,275 млрд рублей, 70 предприятий зафиксировали убыток в сумме 2,102 млрд рублей.