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Мексика надеется на «окно возможностей» в переговорах по НАФТА

Экономика

Переговоры будут проходить в Вашингтоне

Мехико, 23 июля 2018, 21:24 — REGNUM  Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо выразил надежду на успех предстоящих переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 23 июля передает агентство Associated Press.

«У нас явно существует окно возможностей, и это позволит решить ряд открытых вопросов, которых не так много, но которые очень сложны», — заявил Гуахардо на саммите «тихоокеанского альянса» в Пуэрто-Вальярта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Гуахардо сообщил о возобновлении с конца месяца ранее прерванных переговоров по НАФТА между Мексикой, США и Канадой. Переговоры будут проходить в Вашингтоне.

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