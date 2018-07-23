Власти объяснили выбор Миасса для территории опережающего развития

Миасс, Челябинская область, , 21:14 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский надеется на скорейшее включение Миасса в число территорий опережающего социально-экономического развития. Об этом он заявил на аппаратном совещании.

Также он объяснил причины, которые побудили отправить в Москву заявку о присвоении Миассу такого статуса. По его словам, у города хорошие перспективы. Здесь развиты средний и малый технологический бизнес, есть широкий набор компетенций и т.д.

Напомним, в правительство страны отправлена заявка с просьбой включить Миасс в число ТОСЭР. Сейчас в Челябинской области четыре таких территории. Миасс вполне может стать пятой.

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