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Власти объяснили выбор Миасса для территории опережающего развития

Экономика

И надеются на скорое издание соответствующего постановления правительства России

Миасс, Челябинская область, 23 июля 2018, 21:14 — REGNUM  Губернатор Челябинской области Борис Дубровский надеется на скорейшее включение Миасса в число территорий опережающего социально-экономического развития. Об этом он заявил на аппаратном совещании.

Также он объяснил причины, которые побудили отправить в Москву заявку о присвоении Миассу такого статуса. По его словам, у города хорошие перспективы. Здесь развиты средний и малый технологический бизнес, есть широкий набор компетенций и т.д.

Напомним, в правительство страны отправлена заявка с просьбой включить Миасс в число ТОСЭР. Сейчас в Челябинской области четыре таких территории. Миасс вполне может стать пятой.

Читайте ранее в этом сюжете: Миасс может стать пятой челябинской территорией опережающего развития

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Территории опережающего социально-экономического развития
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