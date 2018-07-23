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Население Белоруссии будет больше платить за электроэнергию — вице-премьер

Экономика

В данный момент граждане Белоруссии оплачивают лишь 80% реальной стоимости электричества

Островец, Белоруссия, 23 июля 2018, 21:23 — REGNUM  После ввода в работу новой электростанции, улучшение ощутит белорусский бизнес, рядовым потребителям стоит готовиться к повышению цен, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко 23 июля в интервью газете «Островецкая правда».

«В Белоруссии сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На Западе население платит за электроэнергию в два-три раза больше, чем промышленные предприятия», — заявил чиновник.

После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, которую строят в Островце, цены на электричество будут повышаться по мере роста реальной зарплаты, отметил Семашко.

Напомним, Белорусская АЭС строится под руководством российских специалистов. Первый энергоблок станции должен заработать в 2019 году, а второй — в 2020-м.

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Строительство АЭС в Белоруссии
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