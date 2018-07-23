Миасс может стать пятой челябинской территорией опережающего развития

Челябинск, , 21:03 — REGNUM Южноуральский город Миасс может стать пятой по счёту челябинской территорией опережающего социально-экономического развития. Заявка уже направлена в правительство России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облправительстве.

Сейчас такой статус имеют Верхний Уфалей, Снежинск, Озёрск и Бакал. О планах дать его и Миассу сообщил губернатор Борис Дубровский. Произошло это 23 июля на аппаратном совещании.

По его словам, в Миассе возможно реализовать 19 инвестпроектов. И это минимум. В городе ждут 3 730 млн рублей инвестиций и более 2 тыс. рабочих мест. Здесь планируется развивать выпуск электрооборудования, интеллектуальных цифровых изделий. Есть даже планы выпускать автомобильный транспорт.

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