Конец «американской мечты»? Миллениалы в США жалеют о покупке своего жилья

Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Более 68% так называемых «миллениалов» — поколения родившихся после 1981 года, у которых есть свой дом, считают, что зря вложились в недвижимость, свидетельствуют данные опроса американской компании Bank of the West, их приводит британская газета Daily Mail.

Собственное жилье есть у 42% респондентов, арендуют жилье еще 46%. Две трети опрошенных заявили, что жалеют об инвестициях в свое жилье: 20% сообщили, что вообще не знали о расходах, пока не переехали, еще 20% сказали, что содержать дом оказалось слишком дорого.

19% заявили, что должны были накопить больше денег, иначе получается слишком большая ипотека, а еще 19% — что не могут быстро поменять пространство, в котором живут, в отличие от съемного жилья.

Для сравнения, 55% домовладельцев поколения X (родившиеся с 1961 по 1981 годы) и 35% домовладельцев из поколения «беби-бумеров» (1943—1963 годы) сожалеют о покупке собственной недвижимости.

Причины, по которым поколениеX и поколение «беби-бумеров» жалеют о покупке жилья, примерно совпадают: расходы на содержание смущают 23% респондентов из поколения Х и 16% из поколения «беби-бумеров», обременение кредитом на жилье — 19% и 18% соответственно.