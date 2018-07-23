Минвостокразвития сомневается, что Госдума примет закон о повышении НДС

Москва, , 20:45 — REGNUM Минвостокразвития выступило против поправок Минфина и комитета Госдумы по бюджету и налогам к правительственному законопроекту о налоговых послаблениях для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил замминистра Дальнего Востока Павел Волков в ходе заседания профильного комитета.

Речь идёт о сроках ввода в действие так называемой «дедушкиной оговорки». Ввести норму в сентябре 2017 года поручил президент РФ Владимир Путин. Так, в частности, для резидентов ТОР на 10 лет должны быть зафиксированы налоговые ставки, налоговые льготы, ставки страховых взносов и прочие платежи и сборы.

В законопроекте к первому чтению правительство предлагало зафиксировать их на уровне, существующем на момент опубликования закона. Однако в ходе второго чтения, профильный комитет совместно с Минфином изменил условия вступления закона в силу в случае его принятия. Так, налоговые ставки предлагается зафиксировать начиная с 1 января 2019 года. Это в свою очередь означает, что ставка налога на добавленную стоимость (НДС) будет зафиксирована уже на новом уровне в 20% (закон о повышении ставки налога в третьем, итоговом чтении Госдума рассмотрит 24 июля). Между тем, если бы законопроект был принят в предыдущей редакции, резиденты ТОР смогли бы сохранить ставку НДС в 18% на ближайшие 10 лет. Именно такая редакция текста была согласована в Минвостокразвития, отметил Павел Волков.

«У нас есть официальные поправки правительства, согласно ним изменения вступают в силу тогда, когда я сказал, со дня опубликования (закона)», — заявил Волков.

В связи с этим глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»), поинтересовался, что делать с законопроектом о повышении НДС, поскольку эти два законопроекта противоречат друг другу. Разъяснил ситуацию замминистра финансов Илья Трунин.

«Мы исходим из того, что у нас единство территории экономической и ставки федеральных налогов, если не оговорено иное, они одинаковые по территории страны. Особенно что касается косвенных налогов», — заявил Трунин, который также поддержал введение новых ставок с 1 января 2019 года.

В свою очередь, Павел Волков, высказал соображение, что законопроект о повышении ставки НДС может быть вообще не принят в третьем чтении.

«Я сомневаюсь, будет ли он принят завтра», — подчеркнул Волков, не поддержавший поправку Минфина.

Его поймал на слове глава профильного комитета.

«У вас как у официального представителя правительства есть сомнения что закон о ставке НДС с 18% до 20% будет принят. Это я обращаю внимание тех, кто присутствует на заседании комитета, пожалуйста, обратите внимание. Это уже круто», — отметил в свою очередь Андрей Макаров.