Чибис: Проект «Умный город» в Воронеже реализуются успешно

Воронеж, , 20:31 — REGNUM Опыт проектов «Умный город» в Воронеже высоко оценивают как на федеральном уровне, так и со стороны японской стороны, выступившей партнером в их реализации. Об этом говорилось 23 июля в ходе визита в Воронеж замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса. Представитель ведомства провел в Воронеже совещание с главами субъектов Центрального федерального округа, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал участникам совещания о реализации федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» и совместного российско-японского пилотного проекта. Первым этапом совместной работы стал проект с японской компанией «Nice Corporation» по строительству «умного» дома с применением передовых японских технологий. Напомним, первый «умный дом» был сдан в августе 2017 года. Следующим этапом может стать совместный проект АО «ДСК» и «Nice Corporation» по строительству так называемой эко-деревни «Чертовицкая Дубрава»: речь идет о строительстве до 2023 года 150−160 индивидуальных жилых домов. Также сторонами были реализованы пилотные проекты по восстановлению безнапорного канализационного коллектора с применением японской технологии спиральной навивки и «умные» светофоры. Однако главным направлением сотрудничества с японской стороной глава города назвал применение новых градостроительных подходов, основанных на принципах транзитно-ориентированного проектирования, или TOD. Речь идет о проектировании транспортно-пересадочных узлов, связывающих систему рельсового транспорта с крупными деловыми, учебными и административными центрами, где размещаются объекты торговли, сервиса, связи. Уже начата совместная работа с министерством транспорта, земли, инфраструктуры и туризма Японии по проекту создания рельсового транспорта в Воронеже.

Врио губернатора Александр Гусев, комментируя журналистам итоги встречи, отметил, что регион поделится опытом по уже реализуемым проектам — «Умный город» и «Формирование комфортной городской среды».

«Я думаю, что есть опыт, который наши коллеги могут перенять. Он как в части самого подхода к реализации этих программ, так и в части объектов, которые уже появились у нас, их качества и функциональности для города», — отметил глава региона.

«Если говорить о новых проектах, которые сейчас в рамках национального проекта будут реализовываться, — безусловно, это «Чистая вода». Для нас это крайне важный проект. Мы понимаем, что часть наших населенных пунктов либо лишена централизованного водоснабжения, либо качество воды там нужно доводить до существующих нормативов. Безусловно, продолжение проектов, связанных с комфортной городской средой и с «умным городом», очень важно для нас. Мы уже имеем определенные успехи, но хотелось бы развиваться», — подчеркнул Гусев.

Андрей Чибис назвал Воронежскую область одним из самых успешных регионов, подчеркнув, что регион должен делиться накопленным опытом.

«Воронеж является «пилотом» по теме «Умного города». Когда мы этот проект запускали, Александр Викторович как раз городом руководил. То, что мы видим, с какой динамикой проект развивается, — это очень серьезный успех. Кстати, японские партнеры всегда приводят в пример город Воронеж, причем даже на самых высоких трибунах», — отметил замминистра.