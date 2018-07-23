В систему водоснабжения Воронежской области вложено 6,8 млрд рублей

Воронеж, , 20:17 — REGNUM 6,8 млрд рублей вложено в систему водоснабжения и водоотведения Воронежской области с 2009 года. Такие данные привел врио заместителя председателя правительства области Виталий Шабалатов 23 июля на совещании по вопросам ЖКХ. Совещание с главами субъектов Центрального федерального округа провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

По данным, которые привел Шабалатов, с 2009 года построено и введено в эксплуатацию 297 объектов и 663 км сетей. В 2018 году ведется строительство 22 объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, еще два объекта водоснабжения планируется построить за счет средств федеральной казны.

Замполпреда в ЦФО Ольга Атюкова напомнила, что в майском указе главы государства речь идет, в том числе, и о повышении качества питьевой воды с учетом современных технологий.

«В нашем округе ситуация лучше, чем в целом по стране (у нас — 93,2%, по стране — 91,5% — качество питьевой воды). Самые высокие показатели по Москве и Воронежской области. И тот опыт положительный, который представлен, будет применяться в регионах», — добавила заместитель полпреда.

«Мы большое внимание уделяем развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства. Прежде всего, в части не только строительства новых объектов, но и поддержания как технического, так и экономически устойчивого положения наших предприятий. Где-то, может быть, есть и сбои, но в целом, я считаю, наш опыт можно рассматривать как положительный», — отметил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.

Отметим, что сегодня же Андрей Чибис осмотрел введенные и строящиеся объекты в рамках инвестиционной программы ООО «РВК — Воронеж» на территории Правобережных очистных сооружений, где скапливается порядка 180 тысяч кубометров сточных вод в сутки с правобережной части города, а также из поселков Придонской, Тенистый и Шилово. В конце 2018 года здесь планируется запуск цеха механического обезвоживания осадка. После строительства цеха будет возможно исключить неблагоприятные условия для проживания жителей мкр. Тенистый, связанные с неприятными запахами.